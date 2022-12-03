Депутат Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио. «Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир», — приводит слова депутата РИА Новости.
Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио. «Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир», — приводит слова депутата РИА Новости.
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