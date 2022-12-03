Культуромания

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Депутат Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио

Депутат Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио.  «Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир», — приводит слова депутата РИА Новости.

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