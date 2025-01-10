Ubisoft приготовилась к трансформации, но комментировать слухи о продаже Tencent о...

Ubisoft приготовилась к трансформации, но комментировать слухи о продаже Tencent отказываетсяНа фоне слухов о продаже китайскому IT-гиганту Tencent французский издатель Ubisoft сообщил о назначении ведущих консультантов для изучения «трансформационных стратегических и финансовых опций в интересах акционеров».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)