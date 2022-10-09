Последствия взрыва на Крымском мосту показали из космоса

Опубликованы снимки Крымского моста до и после взрыва, который произошел накануне. На снимках в Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) спутниковой группировки Planet Scope отчетливо видна пострадавшая часть моста.
Опубликованы снимки Крымского моста до и после взрыва, который произошел накануне. На снимках в Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) спутниковой группировки Planet Scope отчетливо видна пострадавшая часть моста.
Свежие комментарии