Наш потерянный мир

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Последствия взрыва на Крымском мосту показали из космоса

Последствия взрыва на Крымском мосту показали из космоса

Опубликованы снимки Крымского моста до и после взрыва, который произошел накануне. На снимках в Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) спутниковой группировки Planet Scope отчетливо видна пострадавшая часть моста.

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