Гололед прогнозируют в Карагандинской области

Синоптики прогнозируют гололед в нескольких регионах Казахстана. «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение для Восточного Казахстана, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областей и Улытау, передает 24.
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