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  • Vitalich
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Ритуальщики ошиблись. Что за необычный крест поставили на могиле Киркорова

На свежей могиле Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище после похорон появился роскошный крест. Его вид совершенно не вяжется с временными деревянными крестами, которые ставят сразу после захоронения — пока земля еще не осела.

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