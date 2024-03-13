WP: раскол в коалиции европейских стран вокруг Украины играет на руку Путину

Раскол в коалиции европейских стран-союзниц Украины, возникший после заявления лидера Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта и утечки данных немецких военных, сыграл на руку президенту РФ Владимиру Путину, сообщает издание The Washington Post.