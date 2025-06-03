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NYP: гражданин Румынии признался в 75 нападениях на служащих США и Байдена

NYP: гражданин Румынии признался в 75 нападениях на служащих США и Байдена

Гражданин Румынии, 26-летний Томаш Сабо, признался правоохранителям, что многие годы состоял в заговоре, чтобы угрожать чиновникам США, в том числе бывшему президенту Джо Байдену, совершать на них нападения, а также пытаться устроить подрывы в государственных учреждениях и теракты в общественных местах, пишет New York Post.

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