Прошедшая неделя стала знаковой по нескольким ключевым событиям на международной арене. Одним из них стало выступление президента России Владимира Путина на форуме в Валдае, где он подчеркнул историческую наивность СССР в отношениях с Западом, включая попытки достичь «джентльменских соглашений».
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