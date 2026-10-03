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«А на кладбище благодать»: Неделя, когда Трамп провалил переговоры с Ираном, Путин дал «расклад», а Киев перешёл на пешеходный режим

Прошедшая неделя стала знаковой по нескольким ключевым событиям на международной арене. Одним из них стало выступление президента России Владимира Путина на форуме в Валдае, где он подчеркнул историческую наивность СССР в отношениях с Западом, включая попытки достичь «джентльменских соглашений».

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