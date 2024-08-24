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Царьград

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Запад начал свою СВО. Арест Дурова – это первый акт: Угроза для России критическая

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
мы же  не такие  .   мы так  не можем  .  чем мы тогда  отличаемся  от них  .  это не законно  .  и  бла бла  бла  никогда в жизни   Путин  ничего   не  посмеет сделать  в отношении запада  какую то  подлянку .
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9 час.
Л
Людмила
Все СМИ сообщали, что Дуров хотел встретится с Путиным в Азербайджане, но президент не захотел...много вопросов, а зачем тогда сообщали в прессе.
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8 час.
Надежда Белугина
С Западом нельзя долго танцевать вальс. Для него это сложная фигура. Он присмотрелся, понял, что он-то прямоходящий, без благородных выкрутасов, и шагнул как всегда, по прямой - так быстрее и понятнее..
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1 час.

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