Запад начал свою СВО. Арест Дурова – это первый акт: Угроза для России критическая

тн татьяна неструева мы же не такие . мы так не можем . чем мы тогда отличаемся от них . это не законно . и бла бла бла никогда в жизни Путин ничего не посмеет сделать в отношении запада какую то подлянку .

Л Людмила Все СМИ сообщали, что Дуров хотел встретится с Путиным в Азербайджане, но президент не захотел...много вопросов, а зачем тогда сообщали в прессе.