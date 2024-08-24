Запад начал свою СВО. Арест Дурова – это первый акт. Цель – захват контроля над стратегически важной для России системой связи.
Запад начал свою СВО. Арест Дурова – это первый акт: Угроза для России критическая
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
мы же не такие . мы так не можем . чем мы тогда отличаемся от них . это не законно . и бла бла бла никогда в жизни Путин ничего не посмеет сделать в отношении запада какую то подлянку .
Ответить
9 час.
Л
Людмила
Все СМИ сообщали, что Дуров хотел встретится с Путиным в Азербайджане, но президент не захотел...много вопросов, а зачем тогда сообщали в прессе.
Ответить
8 час.
Надежда Белугина
С Западом нельзя долго танцевать вальс. Для него это сложная фигура. Он присмотрелся, понял, что он-то прямоходящий, без благородных выкрутасов, и шагнул как всегда, по прямой - так быстрее и понятнее..
Ответить
1 час.
Свежие комментарии