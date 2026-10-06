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Проект «Больше, чем путешествие» меняет имидж регионов

Проект «Больше, чем путешествие» меняет имидж регионов

Федеральный проект «Больше, чем путешествие» давно перестал быть просто конкурсом викторин. Сегодня это мощный инструмент развития внутреннего туризма, формирующий новую аудиторию — интеллектуальную, активную и требовательную к качеству впечатлений.

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