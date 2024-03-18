Захарова объяснила болезнью нежелание МИД Германии считать Путина президентом AlexCoderЗахарова объяснила болезнью нежелание МИД Германии считать Путина президентом AlexCoder В Москве указали на “фобию”, которой страдает министерство иностранных дел ФРГ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила коллег в Германии в провалах памяти и фобии – из-за того, что внешнеполитическое ведомство ФРГ отказалось от указания должности президента России Владимира Путина в официальных документах.