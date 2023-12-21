Начо удален в матче с «Алавесом» – защитник «Реала» наступил сзади на голеностоп сопернику. Судья заменил желтую карточку на прямую красную после ВАР

«Реал» играет с «Алавесом» на выезде в 18-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм). На 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону.
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