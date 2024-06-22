В Архангельске зажгли свечи памяти в годовщину начала Великой Отечественной войны 

Ровно в четыре часа утра на площади Мира у Вечного огня вспомнили павших в Великой Отечественной войнеРовно в четыре часа утра на площади Мира у Вечного огня вспомнили павших в Великой Отечественной войнеНа мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, собрались общественники, юнармейцы, добровольцы, активисты патриотических движений Архангельской области, представители силовых структур, органов исполнительной власти и депутаты.