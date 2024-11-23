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О нём цинично молчат, а он "звезда": Продал квартиру, деньги отдал на СВО. Но на первых полосах снова Орбакайте и Пугачёва

О нём цинично молчат, а он "звезда": Продал квартиру, деньги отдал на СВО. Но на первых полосах снова Орбакайте и Пугачёва

О нём цинично молчат, а он "звезда": Бывший солист группы "Лесоповал" продал квартиру, деньги отдал на СВО, постоянно ездит в Донбасс.

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Варлам Устрялов
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