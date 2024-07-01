Эксперт Дудаев: июль станет выгодным для оформления отпуска месяцем

В нем много рабочих дней и нет государственных праздников Июль будет выгодным для отпуска месяцем, так как в нем будет много рабочих дней и нет государственных праздников, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
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