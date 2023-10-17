В США заметили усталость Байдена от конфликтов в мире

REUTERS/Elizabeth Frantz Ведущий CBS Скотт Пелли, который взял интервью у президента США Джо Байдена о конфликте между Израилем и ХАМАС, заметил у американского лидера признаки усталости от конфликтов как в Израиле, так и на Украине, сообщил телеканал Fox News.