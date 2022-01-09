Без солнцезащитных очков не выходить: как выглядит американский Санкт-Петербург

В США есть своя Нева, не одна Москва и даже Санкт-Петербург. Правда, американский аналог несколько отличается о русского оригинала: там город совершенно не хмурый, населения в нем на 5 млн меньше, а маяться от жары приходится большую часть года.
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