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Без солнцезащитных очков не выходить: как выглядит американский Санкт-Петербург

Без солнцезащитных очков не выходить: как выглядит американский Санкт-Петербург

В США есть своя Нева, не одна Москва и даже Санкт-Петербург. Правда, американский аналог несколько отличается о русского оригинала: там город совершенно не хмурый, населения в нем на 5 млн меньше, а маяться от жары приходится большую часть года.

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