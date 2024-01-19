В РФ цены на вторичное жилье в IV квартале 2023 года снизились только в Москве

В России цены на вторичное жилье в IV квартале 2023-го выросли во всех городах на 8%, кроме Москвы. В столице такая недвижимость подешевела на 3%, говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», с которым ознакомились «Известия» 19 января.