Биолог: гостиничный комплекс на Куршской косе станет «стеной смерти»

Реализация инвестиционного проекта по строительству гостинично-развлекательного комплекса на пути миграции птиц приведет к массовой гибели пернатых, сообщил директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин 12 июля в комментарии сетевому изданию «Новый Калининград».
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