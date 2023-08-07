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Моуринью отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» летом: «Не только потому, что дал слово игрокам и фанатам «Ромы»

Моуринью отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли» летом: «Не только потому, что дал слово игрокам и фанатам «Ромы»

«Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии – от «Аль-Хилаля» и «Аль-Ахли». Я подумал и, прежде чем идти на встречу, сообщил владельцу «Ромы», что не собираюсь соглашаться.

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