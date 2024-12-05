Если свет погас, то жизнь застывает надолго

Жители Карелии массово жалуются на качество электроснабжения и всегда держат под рукой свечи, керосинки и фонарики Текст, фото: Алина Гапеева Да будет тьма После сильного ветра в ноябре тысячи жителей Карелии остались без света.
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