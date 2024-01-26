Политолог назвал главные события предвыборной кампании президента России

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал ход президентской избирательной кампании в России в прямом эфире студии ЭИСИ на выставке «Россия».
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