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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог назвал главные события предвыборной кампании президента России

Политолог назвал главные события предвыборной кампании президента России

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал ход президентской избирательной кампании в России в прямом эфире студии ЭИСИ на выставке «Россия».

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