В Сумской и других областях Украины объявлена воздушная тревога

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
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