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Врач-методист Хан: резкая смена режима может осложнить адаптацию к школе

Врач-методист Хан: резкая смена режима может осложнить адаптацию к школе

Врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Светлана Хан рассказала, что школьникам после каникул лучше заранее возвращаться к привычному режиму сна, поскольку его резкая смена может усилить сонливость, раздражительность и сложности с концентрацией.

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