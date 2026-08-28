Врач-методист Хан: резкая смена режима может осложнить адаптацию к школе

Врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Светлана Хан рассказала, что школьникам после каникул лучше заранее возвращаться к привычному режиму сна, поскольку его резкая смена может усилить сонливость, раздражительность и сложности с концентрацией.
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