Социальный фонд России сообщил о предстоящей индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года составит 7,3%. Очередная индексация пенсий будет рассчитываться на основе размера пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, отмененных в 2016 году.
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