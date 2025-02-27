Бастрыкин взял на контроль ситуацию с переселением жильцов в Кеми

Александр Бастрыкин поручил проверить переселение жильцов аварийного дома в разрушающееся общежитиефото: пресс-служба СКР Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций в СМИ о планах переселения жильцов аварийного дома в Кеми в непригодное ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии