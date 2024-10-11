В Красноярском крае полицейские выявили незаконную контрабанду пиломатериалов на более чем 13,9 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю в результате проведенных мероприятий установлено, что в период с марта по июнь 2022 года, директор и учредитель Общества с ограниченной ответственностью совместно с собственниками пиломатериала, не имеющих документов, подтверждающих легальность его происхождения, заключили внешнеэкономический контракт с экспортно-импортной торговой компанией из иностранного государства.
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