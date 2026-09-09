Россиянам рассказали, почему выводы ИИ при найме нужно перепроверять

Россиянам рассказали, что использование искусственного интеллекта при найме сотрудников требует контроля со стороны человека, поскольку ошибка алгоритма может затронуть сразу большое число кандидатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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