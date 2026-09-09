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Россиянам рассказали, почему выводы ИИ при найме нужно перепроверять

Россиянам рассказали, почему выводы ИИ при найме нужно перепроверять

Россиянам рассказали, что использование искусственного интеллекта при найме сотрудников требует контроля со стороны человека, поскольку ошибка алгоритма может затронуть сразу большое число кандидатов.

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