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Путин подписал закон об «амнистии» для измерительных приборов

Путин подписал закон об «амнистии» для измерительных приборов

Президент России Владимир Путин подписал закон об «амнистии» для категории средств измерения, которые применялись в стране еще до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерительных приборов.

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