Путин подписал закон об «амнистии» для измерительных приборов

Президент России Владимир Путин подписал закон об «амнистии» для категории средств измерения, которые применялись в стране еще до вступления в силу законодательства об обеспечении единства измерительных приборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии