Индекс Московской биржи снизился на 0,3% в пятницу

Индекс Московской биржи снизился до 2300 пунктов, акции «Роснефти» упали сильнее всего — на 1,2%.Ключевой индекс Московской биржи в пятницу падает на 0,3% и торгуется на отметке 2300 базисных пунктов.
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