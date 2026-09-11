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Индекс Московской биржи снизился на 0,3% в пятницу

Индекс Московской биржи снизился на 0,3% в пятницу

Индекс Московской биржи снизился до 2300 пунктов, акции «Роснефти» упали сильнее всего — на 1,2%.Ключевой индекс Московской биржи в пятницу падает на 0,3% и торгуется на отметке 2300 базисных пунктов.

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