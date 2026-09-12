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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Опережал соперников на 0,3 секунды, но в 11-м повороте шины не справились»

Пилот « Мерседеса » высказался о 6-м месте в квалификации к Гран-при Испании. «Повлиял ли на результат контакт со стеной по ходу сессии? Нет, я так не думаю.

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