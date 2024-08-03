Ефимов: за полгода москвичи выкупили у города 62 участка для частных домов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что свыше 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выкупили жители столицы у города за 40% от кадастровой стоимости.
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