Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил дать возможность выйти в отпуск из мест не столь отдаленных для женщин, способных родить.
Депутат Селезнев предложил аннулировать остаток срока родившим в тюрьме женщинам
Комментарии
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Nikita Kopitov
Как они ж достали,"слуги народные",создавая видимость работы(он хоть знает,что за контингент там сидит, в большей своей массе,в том числе и убийцы собственных (и не только) детей)
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38 мин.
Н
Наталья
Им срочно рабсила нужна.. их содержать.. качество не важно...греф их "воспитает достойно"
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9 мин.
Nikita Kopitov
эт точно,"воспитал" же он лицо сбербанка
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5 мин.
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