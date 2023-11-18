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Депутат Селезнев предложил аннулировать остаток срока родившим в тюрьме женщинам

Депутат Селезнев предложил аннулировать остаток срока родившим в тюрьме женщинам

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил дать возможность выйти в отпуск из мест не столь отдаленных для женщин, способных родить.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Как они ж достали,&quot;слуги народные&quot;,создавая видимость работы(он хоть знает,что за контингент там сидит, в большей своей массе,в том числе и убийцы собственных (и не только) детей)
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38 мин.
Н
Наталья
Им срочно рабсила нужна.. их содержать.. качество не важно...греф их &quot;воспитает достойно&quot;
Ответить
9 мин.
Nikita Kopitov
эт точно,&quot;воспитал&quot; же он лицо сбербанка
Ответить
5 мин.

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