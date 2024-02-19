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Власти Венгрии не стали встречаться с сенаторами США по членству Швеции в НАТО

Власти Венгрии не стали встречаться с сенаторами США по членству Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация сенаторов США посетила 18 февраля Будапешт, чтобы призвать Венгрию немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако никто не принял приглашения на встречу, сообщает Associated Press.

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