Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочки в Новосибирской области

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки, которая 19 февраля ушла из дома в Новосибирске и с того момента не выходит на связь.
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