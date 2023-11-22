Курганская область теряет поваров из-за заводов

В Курганской области ресторанный и гостиничный бизнесы теряют поваров из-за конкуренции с заводами. Об этом сообщил ресторатор Максим Муравский во время проведения Дня Курганской области на ВДНХ, передает корреспондент URA.
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