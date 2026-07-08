Немецкая Isar Aerospace построит стартовый комплекс в Канаде и будет запускать до 40 ракет в год

Компания подписала десятилетнее соглашение с Maritime Launch Services и начнёт готовить собственную площадку в космопорте Spaceport Nova Scotia уже в этом годуНемецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace подписала десятилетнее соглашение с канадской Maritime Launch Services о работе на космодроме Spaceport Nova Scotia в провинции Новая Шотландия.