Ушаков: китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на саммите БРИКС

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Станислав Красильников Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась в ходе двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани, заявил обозревателю "Известий" Виктору Синеоку помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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