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ЧЕ-2024. Юноши (U16). 1/8 финала. Франция – Хорватия, Сербия сыграет с Финляндией и другие матчи

Франция встретится с Хорватией, Сербия сыграет с Финляндией. Чемпионат Европы Юноши (U16) Ираклион, Греция Плей-офф 1/8 финала Латвия – Германия 13 августа.

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