Нарышкин: элиты Запада находятся в замешательстве по ситуации на Украине

РИА Новости/Рамиль Ситдиков В США, а также в ряде ведущих стран Запада все чаще звучат совершенно разноплановые и взаимоисключающие оценки ситуации на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин журналистам после заседания глав спецслужб СНГ в Бишкеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии