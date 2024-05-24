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Нарышкин: элиты Запада находятся в замешательстве по ситуации на Украине

Нарышкин: элиты Запада находятся в замешательстве по ситуации на Украине

РИА Новости/Рамиль Ситдиков В США, а также в ряде ведущих стран Запада все чаще звучат совершенно разноплановые и взаимоисключающие оценки ситуации на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин журналистам после заседания глав спецслужб СНГ в Бишкеке.

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