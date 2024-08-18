Салат из баклажанов, какой вы раньше не пробовали. По вкусу ровно лесные грибы в сочном маринаде

Салат-закуска из баклажанов имеет все шансы стать любимым блюдом для семьи и гостей. Его можно консервировать на зиму или сразу подать на стол: баклажаны пропитываются ароматами зелени, чеснока и специй, создавая удивительно насыщенное и пряное блюдо.
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