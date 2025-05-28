Электрический кроссовер с тремя моторами от Alpine

Компания Alpine, входящая в состав Renault Group, уверенно движется в эру электромобилей. На смену легендарному бензиновому купе A110 приходит новая линейка электромобилей, включающая «горячий» хэтчбек A290 и, впервые, кроссовер A390.
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