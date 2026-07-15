На Спа надвигается циклон. Прогноз погоды на Гран При Бельгии

Formula 1Пилотов может ожидать переменчивая погода в ходе Гран При Бельгии. По прогнозам синоптиков, субботняя квалификация и гонки младших серий пройдут посуху, а в воскресенье вероятность дождя составит 28%.
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