Как попасть в Северную Корею, сколько мне это стоило и как оттуда вернуться

Мысли о путешествии в КНДР я вынашивал в голове достаточно давно. Непонятная, обособленная и закрытая от внешнего мира, окружённая множеством домыслом и вопросов страна манила и постоянно находилась в моем личном списке стран, в которых я обязательно должен побывать, чтобы увидеть всё своими глазами.