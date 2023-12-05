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Как попасть в Северную Корею, сколько мне это стоило и как оттуда вернуться

Как попасть в Северную Корею, сколько мне это стоило и как оттуда вернуться

Мысли о путешествии в КНДР я вынашивал в голове достаточно давно. Непонятная, обособленная и закрытая от внешнего мира, окружённая множеством домыслом и вопросов страна манила и постоянно находилась в моем личном списке стран, в которых я обязательно должен побывать, чтобы увидеть всё своими глазами.

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