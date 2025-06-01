Рубио выразил Лаврову соболезнования после подрыва мостов в регионах России

Американский госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей при подрывах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
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