Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед

Андрей

Гражданская война не может принести богатства своему государству.... Да, новые регионы отстроят, вложат туда много денег, за счет российских регионов... Как это было с Чечней или с Крымом, которые действительно расцвели за последгие годы... А вот такие регионы как Кировская область, Архангельская и т. д так и остались жить в далеких 70х годах, даже половина населённых пунктов не газифицированы.... Понятно, что надо восстанавливать разрушенные города... Но может надо учесть и то, что в этих городах осталось половина, а то и четверть населения, а может итого меньше... Или заселять эти города трудовыми мигрантами, создавая для себя еще одну проблему в будущем. И есть ли смысл восстонавливать некоторые производства, тем боле они конкурируют с российскими предприятиями...