КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Вчера премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года.
Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед
Комментарии
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Андрей
Гражданская война не может принести богатства своему государству.... Да, новые регионы отстроят, вложат туда много денег, за счет российских регионов... Как это было с Чечней или с Крымом, которые действительно расцвели за последгие годы... А вот такие регионы как Кировская область, Архангельская и т. д так и остались жить в далеких 70х годах, даже половина населённых пунктов не газифицированы.... Понятно, что надо восстанавливать разрушенные города... Но может надо учесть и то, что в этих городах осталось половина, а то и четверть населения, а может итого меньше... Или заселять эти города трудовыми мигрантами, создавая для себя еще одну проблему в будущем. И есть ли смысл восстонавливать некоторые производства, тем боле они конкурируют с российскими предприятиями...
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13 час.
Владимир Фердман
есть такая поговорка что убийство одного человека это преступление , а когда убивают много - то это статистика
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9 час.
В
Василий
Приходилось читать, что перед 90-ми в СССР началось обновление промышленной базы страны. Первыми прошли казахи и украинцы. Не получится ли опять такое - восстановим Донбасс - а он нам сделает ручкой?
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6 час.
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