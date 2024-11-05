Стратег из Morgan Stanley считает, что S&P 500 будет расти до конца 2024 года

Стратег Майк Уилсон из Morgan Stanley считает, что индекс S&P 500 будет расти до конца 2024 года, когда инвесторы «выдохнут после выборов» в США и включатся в гонку, боясь упустить выгоду – так называемый «эффект FOMO», пишет Bloomberg.
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