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Регионы России

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Обновленные УАЗ Патриот оснащены современной системой активной безопасности TCS

Обновленные УАЗ Патриот оснащены современной системой активной безопасности TCS

Рестайлинговые автомобили УАЗ Патриот вскоре поступят в продажу с модернизированным комплексом активной безопасности на основе отечественной антиблокировочной системы, разработанной и выпускаемой ФГУП «НАМИ».

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