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Антифашист

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Украина нанесла массированный удар дронами по России. В Ростове повреждён терминал НПЗ

Украина нанесла массированный удар дронами по России. В Ростове повреждён терминал НПЗ

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников над территорией страны и акваториями Черного и Азовского морей.

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