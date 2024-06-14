Мизулина планирует сорвать концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге

Екатерина Мизулина намерена запретить концерт популярного рэпера Slimus в уральской столице. Концерт должен состояться 15 июня, но глава «Лиги безопасн6ого интернета» уже обратилась в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.
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